Empresa de formaturas é investigada por suspeita de golpes em turmas de Pernambuco

Turmas realizaram pagamento adiantado (Larissa Lobo/Cortesia)

Uma empresa mineira que atua na produção de convites de formaturas está sendo investigada por aplicar golpes em turmas de universitários em Pernambuco. Com sede em Belo Horizonte, a Book Convites recebeu pagamento antecipado para produção de convites para os eventos, mas não entregou o material e alegou, por meio de um comunicado, publicado em suas redes sociais no dia 17 de junho, ter encerrado suas atividades.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com pelo menos duas comissões de formatura que realizaram Boletim de Ocorrência contra a Book Convites após registrarem prejuízo financeiro em razão da contratação do serviço. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou que investiga o caso.



De acordo Laryssa Lôbo, estudante de medicina no campus Garanhuns da Universidade de Pernambuco (UPE), a formalização da denúncia aconteceu depois de inúmeras tentativas frustradas de contato com a Book.

"A gente tinha combinado de receber o material até outubro deste ano, mas no dia 13 de junho uma funcionária mandou um comunicado dizendo que a empresa estava encerrando as atividades. Ela também encaminhou um e-mail para a gente entrar em contato e sumiu. Enviamos várias mensagens que voltaram, como se o e-mail fosse inválido", conta.



No comunicado, a empresa reforçava a orientação para que os clientes entrassem em contato pelo e-mail. "A Book Convites informa que cessará suas atividades operacionais em 13 de junho de 2025, com formalização legal nos próximos dias úteis", diz o texto. Na Receita Federal, contudo, a empresa segue com situação cadastral ativa. "O valor total do serviço era de R$ 10 mil. Eu e algumas pessoas da turma já tínhamos pago tudo. Só depois desse anúncio deles, ficamos sabendo que várias turmas estão passando pela mesma coisa, inclusive em Minas Gerais", comenta Laryssa.

Outros casos



Na Justiça de Minas Gerais, a Book Convites acumula processos por danos morais movidos por ex-clientes. De acordo com Ana Flávia Galindo, estudante de medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes (Afya), sua turma desconhecia a reputação da empresa e contratou os serviços por indicação de outros colegas.

"A nossa formatura é agora, no dia 10 de julho. Não recebemos nem o PDF com a arte dos convites", ressalta.

A estudante destaca que, em diversas ocasiões, a plataforma online disponibilizada pela empresa onde dados dos alunos e as demais informações que deveriam constar nos convites também costumava ficar fora do ar. "Eles ficaram jogando a responsabilidade pelo atraso para a gente. Mas como o pessoal iria preencher a plataforma se ela ficava fora do ar?", questiona.

Com prejuízo de R$ 13 mil e pouco tempo para a formatura, a turma desistiu de encomendar convites com outro fornecedor.

"O convite é uma parte simbólica da festa. Muita gente tinha prestado homenagem aos entes queridos que faleceram e aos familiares. Ficamos aguardando esse tempo todo para convidar as pessoas. Agora, não temos nenhuma resposta", completa.

Adiamentos



Estudante de medicina da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Cecília Menezes conta que sua turma também registrou Boletim de Ocorrência contra a Book Convites.

"A gente entrou em contato com eles por volta de setembro de 2024. No começo eles eram bem solícitos, mas no final do ano passado começaram a mudar de comportamento, demorando a responder ou ignorando mensagens e cobrando pendências que a gente já tinha superado", lembra.

Segundo Cecília, a Book adiou os prazos estabelecidos mais de dez vezes. Depois de uma série de cobranças, a empresa enviou a primeira versão dos convites.

"Eles estavam com informações erradas e totalmente fora de formatação, uma coisa bem porca mesmo", acrescenta. A estudante ressalta que sua turma foi surpreendida pelo anúncio do fechamento da empresa. "Fica uma impressão de sumiço. Nosso baile é no dia 5 de setembro e os colegas ficam cobrando. A gente tem que passar pelo constrangimento de se explicar", lamenta.

A reportagem tentou entrar em contato com a Book Convites por meio dos seus canais oficiais, mas nenhum posicionamento foi emitido pela empresa. O telefone não tocou, os e-mails enviados não foram recebidos pelo endereço indicado e o contato de Whatsapp não respondeu a nenhuma das mensagens enviadas. A empresa ainda bloqueou comentários em suas redes sociais.

Valores dos contratos com as turmas pernambucanas:

Medicina UFPE

R$ 12 mil

Medicina UPE

R$ 10 mil

Medicina Afya

R$ 13 mil