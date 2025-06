Apac emite alerta de chuvas moderadas e fortes no Grande Recife e Zona da Mata

Alerta é valido a partir da noite desta sexta-feira (27), até a manhã deste sábado (28). Segundo a APAC, são esperadas pancadas de chuva com intensidade moderada a forte no litoral do Recife e na Zona da Mata do Estado

Previsão de chuva vale para hoje (Foto: Arquivo)

A Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata do Estado estão em alerta para chuvas moderadas e fortes, de acordo com previsão divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), divulgada na manhã desta sexta (27). Segundo o órgão, as precipitações são esperadas a partir da tarde de hoje (27), até a manhã deste sábado (28).

As pancadas de chuva são esperadas, conforme a Apac, devido ao Distúrbio Ondulatório de Leste, um sistema meteorológico.

Na Mata Sul, a chuva deve iniciar no período da tarde. No Grande Recife e Mata Norte, as pancadas devem começar à noite, seguindo pela madrugada e manhã deste sábado (28), com redução no fim do dia.