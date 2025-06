Censo carroceiros termina segunda (30); animais serão vetados em janeiro

Protesto dos Carroceiros (Rafael Vieira)

Condutores de veículos de tração animal que residem no Recife têm até a segunda-feira (30) para se cadastrar no censo realizado pela Prefeitura do Recife.

A iniciativa integra o Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, que será instituído nos próximos meses.

Este mês, carroceiros pararam vias no Recife, em atos simultâneos, para contestar as normas que proíbem essa atividade.

Segundo a prefeitura, a meta é identificar os condutores para dar apoio durante a transição. Os animais não poderão mais ser utilizados a partir de fevereiro do próximo ano.

A circulação dos veículos com tração animal será proibida no Recife a partir de 31 de janeiro de 2026.

Os atendimentos serão realizados nos bairros de Beberibe, Cabanga, Caxangá, Ibura, Jardim São Paulo e Santana, nos dias 27, 28 e 30, das 8h às 12h.

A ação é conduzida pelo Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais e pela Secretaria de Planejamento do município.

Aqueles que participarem do cadastramento e atenderem aos requisitos poderão acessar os benefícios estabelecidos; já os que não estiverem cadastrados junto à Prefeitura deverão retirar os animais da cidade, sem direito a indenização.

Condutores que não possuem carroça, mas utilizam o animal para montaria também devem participar do cadastramento.

Como fazer

Os carroceiros devem comparecer aos locais de atendimento com o animal e a carroça, se houver, e apresentar um documento de identificação e comprovante de residência com CEP da cidade. Durante o atendimento, o animal e a carroça serão cadastrados.

O equino receberá um microchip sob a pele, com um número de identificação, e a carroça, um adesivo impermeável de identificação.

A partir de agosto, os cadastrados serão convocados para fazer a comprovação das informações declaradas. Os que atenderem aos requisitos previamente estabelecidos estarão aptos a receber indenização pela entrega voluntária do animal e da carroça.

O Programa Gradual de Retirada de Veículos de Tração Animal também dará apoio na relocação desses trabalhadores no mercado, a fim de garantir novas fontes de renda para as famílias. Os que estiverem aptos terão acesso a uma rede de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo, este último por meio do CredPop Recife; ao encaminhamento e assistência a vagas de emprego pelo GO Recife; à disponibilização de vagas para compor a equipe de limpeza urbana da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb); e à concessão de veículo alternativo.

Veja datas



27, 28 e 30 de junho, de 8h às 12h

Cabanga – Campo do Cabanga (em frente ao quartel do Exército)

Caxangá – Associação de Nova Morada / Terminal de Ônibus de Nova Morada (R. Dep. José Francisco de Melo Cavalcante, 72)

Ibura – Ibura (Rua Professor José Brasileiro, 100)

Jardim São Paulo – Campo El Salvador (ao lado da Escola Padre Mathias Delgado)

Santana/Poço da Panela – Parque Santana (R. Jorge Gomes de Sá)

Porto da Madeira – ao lado do Campo Society Gera Gol (Rua Compositor Vinícius de Moraes, 67)