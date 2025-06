Operação Polícia Judiciária cumpre mandados na Cadeia de Goiana

Operação Polícia Judiciária esteve na Cadeia Pública de Goiana (REPRODUÇÃO/VÍDEO PCPE)

Foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação Claustrus, cujo foco é a repressão ao tráfico de entorpecentes articulado a partir da Cadeia Pública de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão dentro de celas da unidade prisional, com base em decisão judicial expedida pela Vara Criminal da Comarca de Goiana. Durante as diligências, foram apreendidos bens e materiais de interesse investigativo, os quais foram encaminhados à perícia técnica.

As análises visam subsidiar as investigações que continuam em andamento, visando identificar todos os envolvidos e desarticular eventuais grupos criminosos que operam de dentro do sistema prisional.

Operação Nacional

A Operação Polícia Judiciária (OPJ), denominada Claustrus, é parte da Operação Nacional NARKE IV, que mobiliza forças de segurança de todo o país no enfrentamento ao tráfico de drogas.

A ação foi conduzida pela equipe da 5ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico (5ª DPRN/DENARC), sob o comando do delegado Augusto Cunha, com apoio tático do CORE/PCPE (Comando de Operações e Recursos Especiais) e em conjunto com policiais penais da Superintendência de Inteligência e Segurança Orgânica (SISO/SEAP).