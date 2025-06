Corpo de homem em decomposição é encontrado em Piedade

Viatura do Instituto de Medicina Legal (IML) (Reprodução)

O corpo de um homem em estado de decomposição foi encontrado em uma residência da Rua Santos Dumont, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A Polícia Civil registrou o caso como morte a esclarecer.

De acordo com vizinhos, o homem foi identificado como Eduardo Silva. A partir do forte odor vindo da sua residência, os moradores acionaram a Polícia Militar, que foi ao local e encontrou o corpo de Eduardo em um estado avançado de decomposição e o encaminhou para o IML do Recife.

Somente a partir dos exames forenses no IML será possível identificar a causa da morte. A Polícia Civil iniciou as investigações sobre o caso.