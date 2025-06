Semana vai ser de chuva em todo estado, diz Apac

Apac prevê chuva de intensidade ‘fraca a moderada", de quarta (25) a sábado, na Região Metropolitana e zonas da mata, passando a ‘moderada’ no domingo

Ao decorrer do dia o tempo estará nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região (Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou, nesta terça-feira (24) pela manhã, a sua previsão meteorológica para o restante da semana. A Região Metropolitana e as zonas da mata Norte e Sul terão chuvas de ‘fraca a moderada’ (de 10mm a 30mm) desta quarta a sábado.

No próximo domingo, segundo a Apac, o acúmulo de água deverá aumentar com a previsão de chuva ‘moderada’ (30mm a 50mm) nas três regiões do estado.

No Agreste, deve chover menos. ‘Fraca a moderada’ na quarta, sábado e domingo, e ‘fraca’ na quinta e na sexta.

Apac prevê menos água no Sertão, com chuva ‘fraca’, com possibilidade de não chover em alguns municípios, na quarta, quinta e sexta.