Movimento intenso marca retorno do São João pela BR-232

Trânsito seguiu sem retenções no fim da tarde, mas com fluxo alto na chegada ao Recife

A volta pra casa após festividades juninas no agreste pernambucano (Divulgação/PRF)

O fim da tarde desta terça-feira (24) marcou o retorno de muitos motoristas ao Recife após o feriadão de São João no interior do Estado. Por volta das 16h50, o trânsito estava intenso, mas fluindo bem na altura do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, nas imediações do Atacado dos Presentes, um dos pontos críticos da BR-232 na chegada à capital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a movimentação se manteve constante ao longo do dia, sem registro de retenções significativas. A expectativa era de aumento gradual no fluxo, especialmente com o retorno de veículos vindos de cidades como Caruaru, Gravatá e Garanhuns, que concentraram grandes festas durante o período junino. Em Gravatá, no km 71 da BR-232, o tráfego seguia estável no fim da tarde, com boa fluidez.

A BR-232 é a principal rota de ligação entre o interior e a Região Metropolitana do Recife e, em feriados como o de São João, costuma registrar picos de movimento nos horários de retorno. Mesmo sem grandes congestionamentos, a recomendação para os condutores segue sendo a de cautela.