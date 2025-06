São João: retorno ao Recife começa a deixar BR-232 com fluxo intenso

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 10h30 desta terça, o trânsito estava lento em Gravatá e com o fluxo intenso, mas sem retenção, no Curado, na chegada ao Recife

Gravatá com trânsito lento e alguns pontos de retenção (DIVULGAÇÃO/PRF)

O dia de São João é para muitos o da volta ao Recife após o feriadão no interior do estado. E é pela BR-232 que retorna a grande maioria das pessoas vindas dos principais centros de festejos juninos, como Gravatá, que no começo da manhã desta terça-feira (24) já apresentava trânsito lento no sentido da capital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), até as 10h30 desta terça, a situação era de normalidade, com o fluxo intenso, mas sem retenção, no Curado, na chegada ao Recife.

A tendência é de que o trânsito aumente ao longo dia na BR-232, somando o número de veículos que voltam de Caruaru, Garanhuns e outros municípios que investiram pesado nas apresentações juninas.

Além do fluxo intenso, o motorista deve tomar cuidado com a pista molhada pela chuva fina e constante que cai na maior parte do Agreste.