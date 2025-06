As operações "Octopus" e "Apolo" ocorreram simultaneamente nas regiões do Agreste e na Zona da Mata do estado

Operações de repressão qualificada são deflagradas em Pernambuco (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou duas operações de repressão qualificada na terça-feira, (17). As operações “Octopus” e “Apolo”, buscam desmantelar grupos envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro em diversas regiões.



As ações ocorreram simultaneamente no Agreste e na Zona da Mata do estado e contaram com apoio de mais de 150 agentes, entre Delegados, Agentes e Escrivães.



Operação Octopus



A Operação foi conduzida pela 21ª Delegacia de Homicídios de Santa Cruz do Capibaribe (21ª DHP).



O foco foi desmantelar uma associação criminosa responsável por tráfico de drogas e homicídios em Santa Cruz do Capibaribe, Afogados da Ingazeira e Brejo da Madre de Deus.



O nome da ação "Octopus" foi escolhido pela estrutura da quadrilha, que atuava em diversos locais do Agreste de Pernambuco.



Ao todo foram cumpridos 10 mandados de prisão e 5 mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela Vara Única da Comarca de Brejo da Madre de Deus.



A investigação foi liderada pelo delegado Elton Rodrigues, titular da 21ª DPH, com apoio do Núcleo de Inteligência do Agreste, tiveram início em 2024.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o grupo controlava o tráfico de drogas nas áreas mencionadas, utilizando a violência para manter o domínio.



Alguns dos suspeitos são apontados como autores de homicídios cometidos em 2024 e 2025, crimes relacionados à disputa por pontos de tráfico.



Operação Apolo



A segunda Operação da Polícia Civil foi deflagrada na Zona da Mata, pela Delegacia de Catende. A ação desarticulou um grupo envolvido em lavagem de dinheiro obtido com o tráfico de drogas.

Segundo os agentes, além de Catende, a quadrilha ainda atuava em Recife, Palmares, Barreiros, Tacaimbó e Itaquitinga.



Foram cumpridos mandados de prisão preventiva contra seis indivíduos, além de quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Catende.



As diligências estiveram sob a responsabilidade do delegado Paulo Mattos, titular da 74ª Circunscrição de Catende, iniciada em agosto de 2023.



De acordo com relatórios de inteligência financeira do Núcleo de Inteligência da PCPE, foram identificadas movimentações bancárias não usuais realizadas por pessoas ligadas ao tráfico local.