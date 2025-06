Justiça afasta delegado que atirou em ambulante em Fernando de Noronha

Momentos antes do delegado Luiz Braga atirar em Emmanuel (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O delegado Luiz Alberto Braga de Queiroz deverá ser afastado do cargo após atirar contra o ambulante Emmanuel Apory, em Fernando de Noronha. A decisão foi tomada pela juíza Fernanda Moura, atendendo a um pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Também foi determinado o recolhimento das armas de fogo em posse do delegado.

De acordo com a decisão judicial, o disparo foi feito por “motivo fútil” e com “recurso que dificultou a defesa da vítima”. Luiz Alberto utilizou uma pistola 9 mm de uso funcional e deixou o local em uma viatura da Polícia Civil, sem prestar socorro. Emmanuel foi atendido por um morador da ilha.

O caso aconteceu em 5 de maio, durante um evento no Forte dos Remédios. A vítima, que trabalha como ambulante, foi atingida na perna direita e teve o membro amputado. Emmanuel foi inicialmente atendido no Hospital São Lucas, em Noronha, e transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, onde passou por quatro cirurgias. Ele já recebeu alta e segue em recuperação.

Inicialmente, a Polícia Civil abriu inquérito e indiciou o delegado por lesão corporal gravíssima. O inquérito foi encaminhado ao promotor Fernando Matos, que concluiu tratar-se de tentativa de homicídio qualificado, com exclusão de legítima defesa.

O MPPE denunciou o delegado por tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro. A denúncia foi formalizada no domingo (15).

Além do afastamento do cargo e do recolhimento das armas, o Ministério Público solicitou: