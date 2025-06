Enem 2025: Confira cursos preparatórios gratuitos que ainda estão com vagas abertas

O Projeto Rumo à Universidade (PRU) promove preparação gratuita a vestibulandos há 32 anos (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Faltando 140 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a preparação dos estudantes vem se intensificando com a aproximação da prova, que será aplicada nos dias 9 e 16 de novembro.

Uma das opções de preparação para o exame, que é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, são os cursos pré-vestibular, que na sua grande maioria começam a formar suas turmas no início do ano.

Ainda assim, é possível se encaixar em alguns cursos preparatórios gratuitos que estão disponibilizando vagas para estudantes de baixa renda.

Uma das opções gratuitas é o Projeto Gradação, que faz parte de uma extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e que disponibiliza aulas semanais, das 13h às 18h, e aos sábados, das 8h às 16h, no anfiteatro do Centro de Educação da UFPE.

Qualquer pessoa que quiser se inscrever no projeto, basta entrar em contato pelo Instagram da organização para ver a disponibilidade de vagas, que são destinadas prioritariamente para pessoas de baixa renda.

O Projeto Gradação iniciou em 2019, após estudantes de Biologia e professores da UFPE se reunirem para organizar um pré-vestibular voltado para estudantes de baixa renda e que também atendesse pessoas surdas e com deficiência.

“Os cursos preparatórios gratuitos são fundamentais para dar oportunidade para estudantes de baixa renda, democratizar o acesso ao ensino superior e promover justiça social", destaca o professor Zé Luís Simões, coordenador do projeto Gradação/UFPE.

Curso intensivo

Egressos e alunos do ensino médio da rede pública que desejam participar de cursos intensivos gratuitos têm como opção o Projeto Rumo à Universidade (PRU). Priorizando as resoluções de questões das últimas edições do Enem, o PRU abrirá inscrições gratuitas no próximo sábado (28), no perfil do Instagram da instituição, para preencher 130 vagas.

As aulas do intensivo do PRU, que promove preparação gratuita a vestibulandos há 32 anos, acontecerão de forma presencial aos sábados, das 9h às 17h30, no Centro de Tecnologia e Geociência (CTG/UFPE).

O projeto também disponibiliza psicólogos para atender os alunos, além de atividades externas, conhecida como PRU na Rua, que faz visitas a museus, bibliotecas públicas e lugares históricos do Recife, visando promover uma maior interação e uma maior imersão nas disciplinas.

“Projetos como o PRU abre possibilidades para estudantes entrarem na universidade, de maneira gratuita , com ensino de qualidade. Esses cursos gratuitos são um complemento maravilhoso, não só para quem cursa o ensino médio, mas principalmente, para quem deixou o sonho do ingresso na universidade para depois”, ressaltou Luciana Nunes,ex-estudante do PRU e que atualmente é coordenadora geral do projeto.

Para a estudante Tamyris Torres, de 16 anos, que faz parte da turma do PRU formada em fevereiro, a oferta de cursos preparatórios gratuitos possibilita para ela e outros estudantes a tão sonhada entrada na Universidade Pública.

“Essas preparações gratuitas permitem que jovens como eu tenham acesso gratuito a educação de qualidade, com ótimos professores, que conseguem a partir das suas metodologias, desenvolver o aprendizado a assuntos presentes na sociedade atual, possibilitando a sonhada entrada na Universidade Pública", enfatizou.

Preparação online

Para os estudantes que queiram fazer estudos voltados para o Enem de forma gratuita e em casa, uma opção é o Acelere no ENEM, iniciativa que surgiu em 2020 e disponibiliza preparação 100% online, com aulas ao vivo e gravadas, simulados, exercícios, plataforma gamificada e outras ferramentas que auxiliam na preparação.

As aulas são ofertadas de segunda a sexta, sendo duas ao vivo das 18h às 19h30. Além disso, o Acelere oferece Monitorias Interativas no período da tarde, a partir das 14h30.

O Acelere também promoverá três eventos presenciais no Recife, em agosto, para estudantes inscritos no projeto. Além disso, haverá em outubro o Acelere Experience, dois dias que unem conhecimento e entretenimento, a partir de aulas, palestras e shows abertos para todo o público.

Todos esses eventos não têm data e local definidos, mas serão divulgados pelo Acelere pelas redes sociais.

“Projetos como o Acelere mostram que é possível estudar para o ENEM com qualidade, sem precisar gastar dinheiro com cursos caros. Sabemos que a educação é a chave para mudar histórias e abrir portas como essas geram oportunidades reais para os estudantes”, enfatizou o idealizador do Acelere, Rhayann Vasconcelos.