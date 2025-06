Fé e esperança marcam a celebração de Corpus Christi no Recife

Após a missa, os fiéis acompanharam a procissão pelas ruas do bairro

A celebração de Corpus Christi reuniu centenas de fiéis nesta quinta-feira (19), na Paróquia do Santíssimo Coração de Jesus Eucarístico, também conhecida como Igreja Matriz do Espinheiro, no Recife, em uma demonstração de fé e devoção. A missa solene foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, que, em sua homilia, reforçou a importância da solenidade para a vida da Igreja e deixou uma mensagem de paz diante dos conflitos mundiais.

Dom Paulo destacou o significado do Corpus Christi, celebrado 60 dias após a Páscoa, como um convite à adoração e reflexão sobre o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia. Durante a pregação, o arcebispo também mencionou os chamados milagres da Transubstanciação, reconhecidos pela Igreja Católica como sinais concretos da transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo.

O clima de oração e esperança marcou a celebração, na qual Dom Paulo fez um apelo pelo fim das guerras e pela reconciliação entre os povos. Ele citou, de forma especial, os conflitos que envolvem Israel, Irã, Ucrânia e Rússia, chamando os fiéis a serem instrumentos de paz. “Que a celebração da Eucaristia nos impulsione a promover a justiça e a fraternidade entre todas as nações”, afirmou.

Após a missa, os fiéis acompanharam a procissão pelas ruas do bairro do Espinheiro, acompanhada pela Banda Revoltosa. Durante o trajeto, orações e cantos deram o tom de espiritualidade, enquanto o ostensório com o Santíssimo Sacramento era conduzido em adoração pública.

O seminarista Gracivaldo Almeida, presente na celebração, ressaltou a importância da Eucaristia para a comunidade católica. “São João Paulo II dizia que a Igreja vive e é nutrida da Eucaristia. Por isso, um bom católico ama a Eucaristia não apenas hoje. A missa é o centro da nossa vida de fé”, destacou.

Ao final da celebração, Dom Paulo Jackson fez um anúncio em primeira mão, de que a partir de 1º de janeiro de 2026, a Paróquia do Santíssimo Coração Eucarístico de Jesus, localizada no bairro do Espinheiro, será elevada à condição de concatedral da Arquidiocese de Olinda e Recife.