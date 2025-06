Fé e tradição: Arquidiocese celebra Corpus Christi com missa no Espinheiro

A Santa Missa será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Paulo Jackson, a partir das 16h, na Igreja Matriz do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Dom Paulo Jackson celebra missa pelo aniversário da Santa Casa (Sandy James/DP)

A Arquidiocese de Olinda e Recife realiza, na próxima quinta-feira (19), a tradicional celebração de Corpus Christi, data importante do calendário católico que ressalta a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. A Santa Missa será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Paulo Jackson, a partir das 16h, na Igreja Matriz do Espinheiro, Zona Norte do Recife. A cerimônia deve reunir fiéis de várias paróquias da capital e da Região Metropolitana, marcando um momento de fé, adoração e reflexão.



Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é uma solenidade instituída pela Igreja Católica no século XIII, durante o papado de Urbano IV. A data celebra o mistério da Eucaristia, relembrando a última ceia de Jesus com seus discípulos e reforçando o ensinamento central da fé cristã sobre a presença de Cristo no pão e no vinho consagrados.



A celebração no Recife contará com ritos tradicionais, como a exposição e bênção do Santíssimo Sacramento. Após a missa, os fiéis participam de um momento de adoração, seguindo o convite de Dom Paulo Jackson para uma vivência espiritual mais intensa.



Além da missa no Espinheiro, diversas paróquias em Pernambuco também realizarão celebrações ao longo do dia, incluindo procissões e confecção de tapetes coloridos, símbolo tradicional da festa, representando passagens bíblicas e temas ligados à fé.