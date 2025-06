Mãe do menino vítima de bala perdida faz apelo por doação de sangue

Gustavo Daniel Seara dos Santos, de 5 anos, foi atingido por bala perdida nesta quarta (18), na Bomba do Hemetério. Ele aguarda por cirurgia para retirar projétil alojado no pulmão, mas precisa de doação de sangue com urgência

Qualquer tipo sanguíneo pode ser doado para a criança, que segue internada no Hospital da Restauração (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Familiares de Gustavo Daniel Seara dos Santos, menino de 5 anos que foi vítima de bala perdida, na noite desta quarta-feira (18), na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, iniciaram uma campanha de doação de sangue para a criança na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

De acordo com a campanha divulgada nas redes sociais, qualquer tipo sanguíneo pode ser doado para a criança, que segue internada no Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby.

As doações devem ser feitas no Hemope, localizado na rua Joaquim Nabuco, na área central do Recife.

Segundo Claudiane Seara, mãe da Gustavo, a bala que atingiu o menino na altura dos pulmões segue alojada no corpo da criança.