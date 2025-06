Empresário sequestrado em Pombos é resgatado após rastreamento do celular

Sequestradores foram presos em Bonança, também no Agreste do estado, há 30km após serem perseguidos pela Polícia Militar

Armas apreendidas com criminosos envolvidos no sequestro (DIVULGAÇÃO/PMPE)

Policiais militares do 25º BPM resgataram uma vítima de sequestro e apreenderam armas, munições e diversos materiais ilícitos, no município de Pombos, no Agreste do estado, nesta quarta-feira (18).

A PM foi acionada por um homem que denunciava o sequestro do seu patrão. A partir do rastreamento do celular do empresário, foi possível identificar o sinal na Cidade de Deus, em Bonança, há cerca de 30km de distância.

As guarnições da polícia localizaram o veículo da vítima, um Jeep Commander, e um Prisma preto que dava apoio ao crime. O Jeep fugiu com três suspeitos e o refém, enquanto o Prisma foi alcançado e um dos envolvidos preso.

Durante a fuga, os sequestradores abandonaram a vítima na BR-232, em Moreno, resgatada com total segurança.

O suspeito preso tentou subornar o efetivo oferecendo R$ 50.000,00, drogas e armas aos policiais, proposta rechaçada de imediato. Ele acabou revelando um endereço na Rua José Pedro de Oliveira, em Bonança.

No local indicado, foi preso um segundo membro da quadrilha e localizado um vasto leque de materiais. No total, foram apreendidos com o grupo uma capa de colete, duas blindagens de cerâmica, duas pistolas, carregadores, dois revólveres, uma espingarda calibre 12 e uma submetralhadora 9mm.

Além de uma farta munição de diversos calibres, quatro distintivos e quatro camisas da Polícia Civil, três enforca gatos, fita adesiva, três celulares e dois veículos, o Prisma e um Nissan Kickis.

Toda a apreensão e os dois suspeitos foram apresentados na Delegacia de Prazeres, para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis.