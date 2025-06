Orquestra Sinfônica do CEMO realiza concerto junino na Catedral da Sé, em Olinda

Banda Sinfônica do Centro de Educação Musical de Olinda (CEMO) (Crysli Viana/DP Foto)

A Banda Sinfônica do Centro de Educação Musical de Olinda (CEMO) encantou o público na noite desta quarta-feira (18) com um concerto especial em celebração ao mês dos namorados. A apresentação aconteceu às 19h, na Catedral da Sé, localizada no Sítio Histórico de Olinda. Sob a regência do maestro Éder Correia, o repertório passeou por ícones da música nordestina, do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Alceu Valença.

Intitulado “Catedral de São Salvador do Mundo – A História de Olinda em um Monumento”, o concerto teve a participação especial do historiador Bráulio Moura, que contribuiu contextualizando o espaço e sua importância cultural. Com mais de três décadas de trajetória, a Banda Sinfônica do CEMO é composta atualmente por 40 músicos.

“A banda sinfônica tem a cultura sempre de tocar dobrados no início e de tocar música popular brasileira. Nesse segundo concerto, a gente fez uma homenagem ao Luiz Gonzaga, que é o Rei do Baião, fazendo uma música chamada ‘Gonzaga em Tom Maior’. Aproveitando também o mês de junho, a gente fez uma homenagem aos namorados, que tem como padroeiro Santo Antônio, conhecido como Santo casamento inteiro. E como estamos em Pernambuco, no final a gente terminou com um frevo”, explicou o maestro Éder Correia.

A seleção musical agradou ao público, que pôde apreciar uma fusão de estilos e ritmos genuinamente brasileiros. Entre os espectadores estava a moradora de Olinda, Claudia Regina, que elogiou a diversidade da apresentação.

“Achei muito interessante as músicas que eles tocam e os instrumentos. Foi muito importante eu ter vindo e gostei bastante. gostei muito da vida. Achei a mistura de gêneros massa, porque a cultura popular brasileira é essa mistura mesmo. Achei muito bom e pretendo vir mais vezes para eventos assim”, afirmou.

Já Karla Neves, também residente da cidade, destacou o valor da programação cultural em família, e contou que aproveitou a ocasião como um momento de lazer coletivo.

“Vir assistir o concerto é algo cultural e é uma tradição. Já participei de outros momentos como este e desta vez decidimos trazer os nossos filhos para participar. Eu achei bem interessante a mistura de gêneros musicais, trazendo essa questão junina com Luiz Gonzaga e Alceu Valença”, registrou.