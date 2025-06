Calumbi

Servidor de Calumbi é baleado em casa após discussão na Secretaria de Cultura

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, a vítima afirmou que teria discutido com o autor dos disparos na segunda-feira (16), dentro da Secretaria de Cultura de Calumbi. No dia seguinte, o suspeito teria ido até a casa da vítima para cometer o crime

