Dulpa é presa com carro roubado após fuga e acidente em São Caetano

O carro foi roubado em Candeias, em Jaboatão (Foto: Reprodução/PRF)



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens que estavam em um carro roubado nesta terça-feira (17), em São Caetano, no Agreste. A prisão ocorreu durante uma tentativa de fuga na BR 232

Policiais do Grupo de Motociclismo Policial deram ordem de parada ao motorista de um carro, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Após 5 Km de fuga, o motorista perdeu o controle do veículo, rodou na pista e parou no acostamento.

O motorista e o passageiro ainda tentaram fugir a pé, mas foram alcançados pelos policiais. Dentro do veículo, foi localizada uma pistola calibre 380 com 13 munições do mesmo calibre.

Em consulta, a equipe descobriu que o carro havia sido roubado no dia 28 de março deste ano, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de São Caetano. Eles podem responder por porte ilegal de arma e adulteração de sinal identificador de veículo.