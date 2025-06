Mulheres transformam o sertão: projeto social leva dignidade e esperança a famílias de Ibimirim

ONG Afetos realiza trabalhos no Sertão Pernambucano (Divulgação)

Em meio à paisagem árida do sertão pernambucano, um grupo de 11 mulheres tem feito a diferença na vida de dezenas de famílias da zona rural de Ibimirim. Desde 2021, a Organização da Sociedade Civil (OSC) criada por elas vem promovendo ações que garantem dignidade, sustentabilidade e, acima de tudo, esperança à comunidade do Sítio Barro Branco.

O projeto nasceu da inquietação e da sensibilidade social dessas mulheres que, unidas pelo desejo de transformação, decidiram adotar a comunidade como território de atuação. "Nossa missão é gerar transformação social, oferecendo oportunidades que contribuam para a redução da desigualdade no sertão nordestino", destaca a presidente e uma das fundadoras da instituição, Cecilia Dubeux.

A escassez de água, um dos maiores desafios da região, motivou as primeiras iniciativas da OSC. Por meio de um sistema de abastecimento com caminhões-pipa e da construção de cisternas, a organização começou a garantir o acesso mínimo à água potável para as famílias locais. Mas as ações não pararam por aí. Com um olhar atento às necessidades básicas da comunidade, o grupo também já viabilizou a construção de casas, banheiros e até a instalação de sistemas de aquaponia — uma tecnologia que integra criação de peixes, cultivo de hortaliças e criação de galinhas em um mesmo espaço, proporcionando segurança alimentar e sustentabilidade.

"A cada projeto, buscamos elevar o senso de dignidade das famílias atendidas", ressalta a presidente. As iniciativas têm gerado impactos concretos, promovendo melhor qualidade de vida e novas possibilidades para quem sempre viveu em condições de vulnerabilidade.

Os planos para o futuro são ainda mais ambiciosos. Além das obras de infraestrutura e sustentabilidade alimentar, a instituição se prepara para investir na educação, com foco especial na infância e na juventude. A meta é capacitar os jovens, revelar as potencialidades locais e abrir novas portas para o desenvolvimento social e econômico da comunidade.

Mais que um projeto social, a iniciativa representa uma rede de solidariedade e empatia, nascida da força feminina e movida pela certeza de que é possível mudar realidades.