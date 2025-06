Hospital Regional do Agreste e Hemope fazem parceria para doação de sangue

O mÊs d ejunho é voltado para a conscientyização da doação de sangue (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)



O Hospital Regional do Agreste (HRA) firmou uma parceria com o Hemope para reforçar o abastecimento de sangue de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A iniciativa visa mobilizar a população da cidade para doação e evitar o baixo estoque.

A ação ocorre durante a campanha do Junho Vermelho, um período dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue.

“A ação beneficia o Hemope e também o próprio HRA, uma vez que somos referência em cirurgias de emergência e precisamos manter o banco de sangue abastecido, especialmente neste mês de festas na nossa região, quando o atendimento de urgências e emergências aumenta consideravelmente”, ressalta Frank Lima, diretor médico do HRA.



Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 1,4% da população brasileira doa sangue regularmente, cerca de 14 a cada mil habitantes. Embora o número esteja dentro dos parâmetros recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o objetivo é ampliar esse percentual.



“Com essa ação, o HRA reforça seu compromisso com a saúde pública e convida toda a população de Caruaru e região a aderir à campanha e salvar vidas com um gesto simples, voluntário e solidário”, pontua Ítala Gomes, diretora-geral do HRA.

Requisitos para doar sangue:

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de consentimento formal dos responsáveis);

• Pessoas entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60;

• Apresentar documento oficial com foto (físico ou digital);

• Pesar no mínimo 50 kg;

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

• Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação).