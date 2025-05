Hospital dos Servidores do Estado faz pedido de doações de sangue

No HSE, os tipos sanguíneos mais procurados são A+ e O+ (Foto: Dayane Gomes)

O Hospital dos Servidores do Estado está recebendo doações de sangue para a Agência Transfusional, devido a baixa no estoque. O espaço funciona 24 horas e é lá onde são feitos os processos relacionados à transfusões de sangue.

Diariamente, uma profissional do serviço social do HSE percorre os ambulatórios e emergências do hospital orientando sobre a importância da doação. "Todos os dias conscientizamos os familiares, acompanhantes e pessoas que estão dentro do hospital para que sejam doadores, ou então mobilizem a sua comunidade para ajudar aqueles que estão precisando de sangue". afirma, Marília Braga Gerente Médica e Responsável Técnica da agência transfusional do HSE.

As doações devem ser feitas na Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) e, posteriormente, a agência transfusional é abastecida com estoques diários de bolsas de sangue.

"Aqui na agência transfusional, acompanhamos desde o pedido de transfusão de sangue, coletamos amostras e realizamos testes para saber qual bolsa de sangue é mais adequada para o paciente. Após a transfusão, fazemos uma busca ativa para saber se o paciente teve alguma reação ou efeito colateral. Caso tenha, damos todo o suporte para o manejo das reações", explicou Marília.

Contudo, nem todas as pessoas podem ser doadoras. Para poder doar sangue deve-se atender os seguintes requisitos:

- Homem e mulher com idade entre 16 a 69 anos. Para os menores de 18 anos (a partir de 16 anos) é necessário a presença e consentimento formal do responsável legal para cada doação;

- Pesar acima de 50kg;

- Ter boa saúde.

Além dos requisitos, os doadores também devem se atentar a alguns cuidados de saúde como não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação, comparecer ao local da doação bem alimentado, não fazer uso de medicações controladas e, para as mulheres, não estar grávida ou amamentando.

Como doar:

Ao chegar no Hemope, o doador deve apresentar um documento oficial de identificação com foto (RG, Carteira de Trabalho, Carteira de Motorista), não ter risco para doenças sexualmente transmissíveis e não ter tido Hepatite, Malária ou Doença de Chagas.

Caso o doador tenha realizado alguma tatuagem, maquiagem definitiva, micropigmentação e piercing, os hemocentros exigem um período de espera de 6 meses para que possam doar sangue. O período de espera é uma medida de precaução para garantir que o sangue doado não esteja contaminado com doenças infecciosas.

No HSE, os tipos sanguíneos mais procurados são A+ e O+, contudo a Agência Transfusional está necessitando de todos os tipos, principalmente os tipos mais raros, com fator Rh negativo (A-, B-, AB- e O-).