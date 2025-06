Polícia cumpre mandados de prisão contra grupo especializado em furto de carros

Investigações tiveram início neste ano e desencadearam na Operação Último Segredo (Foto: Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpre nesta terça-feira (17) quatro mandados de prisão preventiva contra homens suspeitos de envolvimento e em crimes de receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores. O caso faz parte da Operação Último Segredo, vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP).

A investigação teve início em fevereiro deste ano após o grupo furtar uma agência do Banco Santander, localizada na Avenida Caxangá, no bairro da Madalena, no Recife.

Além do crime praticado em Pernambuco, a organização criminosa é investigada por outros delitos semelhantes no Estado do Ceará, incluindo furtos a uma joalheria no bairro Água e a um supermercado no bairro de Fátima, ambos cometidos em 2024. Em solo pernambucano, a mesma quadrilha é apontada como autora de um furto a uma loja de celulares na cidade de Ribeirão.

Vinte policiais civis operaram na ação, entre eles delegados, agentes e escrivães.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (DINTEL), contando ainda com o apoio da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE) e da Polícia Civil do mato Grosso.