Dia do Trabalhador: como funcionará comércio do Recife e shoppings da Região Metropolitana no feriado

Comércio do Recife irá abrir de forma facultativa nesta quinta-feira (1°)/Divulgação/CDL Recife

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1°), o comércio do Recife irá funcionar de maneira facultativa, ficando a critério de cada estabelecimento a definição da abertura e do horário de funcionamento. Os shoppings centers da Região Metropolitana do Recife (RMR) estarão em horário especial.





"Nós fizemos uma convenção coletiva com o Sindicato dos Comerciários e os lojistas estão autorizados a abrir, desde que cumpram tudo o que foi acertado", ressaltou Fred Leal, presidente da CDL Recife.





Na sexta-feira (2), o funcionamento do comércio e dos shoppings irá seguir normalmente, assim como os atendimentos ao público nas agências bancárias.





O governo de Pernambuco determinou, na última sexta-feira (25), ponto facultativo para esta sexta-feira (2) nas repartições públicas estaduais e entidades da administração direta e indireta, funcionando apenas serviços essenciais. A Prefeitura do Recife também seguiu a mesma decisão.





Com isso, unidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional também terão ponto facultativo nesta sexta-feira (2). A medida foi publicada nesta segunda (28), em edição extra do Diário Oficial da União (DOI).





Confira o horário de funcionamento do comércio do Recife para o feriado de 1º de Maio:

Comércio do Recife





Centro do Recife e bairros - facultativo





Shoppings

Recife





Shopping Recife - das 12h às 21h





RioMar Recife - das 12h às 21h





-Shopping Boa Vista - das 10h às 19h





Shopping Tacaruna - das 12h às 21h





Plaza Shopping - das 12h às 21h





Shopping de Afogados - das 9h às 18h





Shopping ETC - fechado

Olinda





Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h









Paulista





Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h









Camaragibe





Camará Shopping - das 12h às 21h









Jaboatão dos Guararapes





Shopping Guararapes - das 12h às 21h









Cabo de Santo Agostinho





Shopping Costa Dourada - das 8h às 20h





Igarassu





Shopping Igarassu - das 12h às 20h









Moreno





Recife Outlet - das 9h às 21h