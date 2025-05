CDL Recife anuncia programação de 65 anos de fundação

A data será marcada por uma série de ações voltadas ao fortalecimento do comércio local, com eventos, campanhas promocionais

Fred Leal é presidente da CDL Recife (Rafael Vieira/DP)

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife anunciou, nesta segunda (19), a celebração dos seus 65 anos de fundação.



A data será marcada por uma série de ações voltadas ao fortalecimento do comércio local, com eventos, campanhas promocionais e parcerias institucionais.



Também nesta segunda, uma comitiva da entidade fez uma visita ao Diartio de Pernambuco.



O presidente da CDL Recife, Fred Leal, entregou o convite para a diretora de Jornalismo, Paula Losada.



Criada em 4 de junho de 1960, a CDL Recife é uma das mais antigas associações de classe do Brasil.



Desde sua origem, tem atuado na articulação com o poder público e na defesa dos interesses do setor varejista.



Entre as ações planejadas para este ano estão o apoio direto aos lojistas, incentivo à modernização do varejo, articulação com outras entidades comerciais e promoção de campanhas como o Liquida Grande Recife, que envolve mais de oito mil estabelecimentos da capital e da Região Metropolitana.

A entidade também mantém parcerias com a gestão municipal, por meio do Recentro iniciativa da Prefeitura do Recife voltada à requalificação da área central da cidade, e com a Polícia Militar, para reforçar a segurança no comércio de rua.



Futuro

Entre os focos da CDL está a adaptação do comércio às novas dinâmicas do consumo, especialmente após a pandemia. A entidade tem investido em eventos que discutem tendências do setor, como o Pós NRF, que traz ao Recife debates baseados no maior encontro global do varejo realizado anualmente em Nova York.

Além das campanhas promocionais e ações institucionais, a CDL reforça a importância de repensar o centro urbano, defendendo a ocupação com moradias, repartições públicas e serviços, como forma de revitalizar o comércio e manter o fluxo constante de pessoas na região.







Pioneirismo

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) foi uma das primeiras que surgiram no Brasil. É pioneira no País a criar um sistema centralizado, unificando os dados de Pernambuco para migrar ao processamento central do SPC Brasil.

Antes desse sistema informatizado, para saber informações sobre o consumidor e se era bom pagador, uma empresa ligava para outra. E aí surgiram as fichas de consulta no papel. Não havia ainda um banco de dados nacional. Hoje, é regulamentado pelo Banco Central e realiza mais de 400 milhões de consultas no país por ano.