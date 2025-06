TJPE elege desembargadora eleitoral por lista feminina inédita no país

A Juíza Roberta Viana é a atual ouvidora feminina do TJPE e integra também o Projeto Moradia Legal (Foto: Divulgação)

O pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco elegeu, nesta segunda-feira (16), por unanimidade, a juíza Roberta Viana Jardim como desembargadora eleitoral. Ela integrará a Corte Eleitoral a partir de novembro.

A eleição foi realizada seguindo os critérios da lista feminina, inédita no Brasil, implantada pelo presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto. Ainda na mesma sessão. A desembargadora Andréa Brito foi eleita para compor o Órgão Especial do Tribunal.

A Juíza Roberta Viana é a atual ouvidora feminina do TJPE e integra também o Projeto Moradia Legal. Ela é assessora especial da Corregedoria Geral de Justiça e integrante da Coordenadoria da Mulher no Judiciário de Pernambuco.

Diante da conquista, a futura desembargadora destaca que a lista exclusiva de mulheres, iniciativa exclusiva do TJPE, é uma forma de reforçar a participação das mulheres nos espaços e a paridade de gênero, determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo ela, a expectativa para assumir o cargo é a melhor possível. “Eu vou levar muita vontade de trabalhar, de fazer com que a justiça seja realmente efetuada e que as questões ligadas ao eleitoral sejam apreciadas com a maior rapidez possível. Para que todo o processo eleitoral não se contamine, observando também as regras determinadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em relação às próximas eleições”, reforça.