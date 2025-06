Corpo do bebê baleado em Jaboatão dos Guararapes é liberado do IML

A mãe de Rian Rufino Andrade, que estava no veículo no momento do crime, esteve no IML para a liberação do corpo, mas não quis falar sobre o caso.

A família da criança também esteve no IML, mas ninguém quis falar sobre o caso (Foto: Romulo Chico/DP)

O corpo de Rian Rufino Andrade, bebê de oito meses que foi baleado na noite deste domingo (15), quando saía com a família em um carro do Shopping Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, foi liberado nesta segunda-feira (16), do Instituto de Medicina Legal (IML), localizado no bairro de Santo Amaro, área Central do Recife.

A mãe do bebê, que preferiu não se identificar, esteve presente no IML para liberação do corpo, junto com sua família. Ninguém quis falar sobre o caso.

Segundo o relatório da PM obtido pelo G1, a mãe da criança estava dirigindo o veículo no momento da ocorrência, enquanto a criança estava no colo do pai, identificado como Romário Andrade Gonçalves da Luz, de 30 anos, que foi baleado nos ombros e no braço direito.

Conforme o relatório, a mãe da criança disse aos policiais que um grupo de homens encapuzados interceptaram o carro da família com outro veículo, na Rua Waldemir da Cunha Antunes, no bairro de Jardim Piedade, desceram do veículo e se identificaram como policiais, afirmando que tinham uma ordem para executar toda a família.

Após efetuarem os disparos de arma de fogo contra o carro das vítimas, os suspeitos fugiram. A mãe, que não se feriu na ocorrência, conseguiu pegar o bebê e saiu do carro para pedir ajuda.

1 / 2 2 / 2 < >

Ainda segundo o relatório, um homem que passava na hora levou a mulher e a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada, mas Rian não resistiu aos ferimentos. O pai da criança, que é um ex-detento, também foi atendido na UPA de Barra de Jangada e não corre risco de vida.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a ocorrência, registrada por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, e que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.