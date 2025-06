Bebê de oito meses morre após carro da família ser baleado em Jaboatão dos Guararapes

O pai da criança, que é um ex-detento, ficou ferido e está internado no Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.

O veículo estava saindo do Shopping Guararapes, localizado no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes

Um bebê de oito meses morreu após o carro em que ele estava ser alvejado por disparos de arma de fogo na saída de um shopping, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na noite deste domingo (15).

O pai da criança, um ex-detento de 30 anos, ficou ferido e está internado no Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, testemunhas relataram que o carro, que também era ocupado pela mãe da criança, foi interceptado por outro veículo na saída do shopping e que desconhecidos efetuaram os disparos de arma de fogo, fugindo na sequência.

As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar, mas a criança não resistiu aos ferimentos. O pai do bebê foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, e depois foi transferido para o Hospital Metropolitano Sul Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a ocorrência, registrada por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul, e que as diligências seguem até o esclarecimento do caso.