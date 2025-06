Manifestantes interditam Avenida Abdias de Carvalho, no Recife

Vídeos compartilhados nas redes mostram o trânsito parado no local

O trânsito está parado por conta do protesto (Foto: @cucadrone)

Um protesto na Avenida Abdias de Carvalho, nas proximidades da UPA dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, complicou o trânsito na tarde desta quinta-feira (5).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pneus em chamas nos dois sentidos da rodovia e carros parados por conta do fogo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a via foi liberada às 15h50. A Polícia Militar também esteve presnete no local.

Matéria em atualização.