Damas rebate alunos sobre transferência do curso de Relações Internacionais

A Rede Damas Educacional se pronunciou sobre o protesto realizado pelos alunos do curso de Relações Internacionais, que formalizaram denúncia no Ministério Público de Pernambuco para que o curso seja mantido pela Faculdade Damas (FADIC) até a conclusão dos estudantes matriculados.

O Damas, que no dia 9 de maio comunicou o início do processo de encerramento das atividades da FADIC, rebateu o questionamento feito pelos alunos de Relações Internacionais de que tenha oferecido a possibilidade de transferência do curso para uma faculdade avaliada como nota 2 do Ministério da Educação (MEC).

“Até o momento, termos de cooperação já foram realizados com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Estácio e Cesar School”, explica nota oficial da instituição.

“A parceria firmada com a Estácio reforça esse cuidado, especialmente por se tratar de uma instituição que oferece um dos cursos de Relações Internacionais mais tradicionais do Estado, com conceito 4 no MEC”.

De acordo com a Rede Damas, além da possibilidade de transferência do curso de RI para outra faculdade, também foi disponibilizada aos alunos a alternativa de migração para um outro curso.

“Alguns estudantes de RI já iniciaram o processo de transferência para cursos afins na Universidade Católica de Pernambuco, ampliando as possibilidades de continuidade acadêmica de acordo com seus interesses e projetos de vida.”

A instituição ressalta que vem cumprindo “uma transição responsável”.

“Destaca-se a transferência assistida, medida que visa garantir a continuidade da formação acadêmica dos alunos, respeitando-se critérios pedagógicos, curriculares e socioeconômicos. Nessa perspectiva, reforçamos a criteriosa condução com os alunos bolsistas que terão seus benefícios garantidos na transição às instituições com as quais já firmamos parceria.”