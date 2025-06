Passageiros do voo que seguiria para Madri nesta quinta (12) são realocados em outro avião, mas não conseguem viajar

Após mais de uma hora aguardando dentro de outra aeronave, os passageiros não conseguiram viajar. Eles formam informados que não havia plano de voo. Caso aconteceu na noite desta quinta (12), após problemas técnicos pela segunda vez no voo para Madri

Avião demorou duas horas para retornar ao Aeroporto do Recife (Foto: Flightradar24/Reprodução)

A segunda tentativa do voo Recife-Madri, da Azul Linhas Áereas, também passou por problemas nesta quinta (12), apenas dois dias após o voo inaugural apresentar dificuldades técnicas. Desta vez, o transtorno para os passageiros envolveu horas de espera, apreensão e realocação em um voo sem plano de voo. Tudo aconteceu no Aeroporto dos Guararapes, no Recife. Até a manhã desta sexta (13), muitos passageiros ainda não conseguiram viajar.

Pouco tempo depois do avião decolar – já com atraso – foi informado aos passageiros que o retorno ao Aeroporto Gilberto Freyre, na Zona Sul do Recife. O avião só conseguiu pousar após duas horas dando voltas já sobrevoando o Oceano Atlântico, próximo da costa da capital pernambucana.

“Depois de 10 minutos de voo eles já comunicaram que a gente ia ter que retornar e passamos umas duas horas sobrevoando, jogando combustível. Daí a gente retornou quando e eles nos colocaram em outro voo. A gente esperou ainda uma hora dentro desse outro voo, e eles disseram que o voo não tinha plano de voo aprovado”, disse um passageiro à TV Globo, na manhã desta terça (!3).

Depois do cansaço, do atraso e da apreensão com o retorno, o problema não foi resolvido. Os viajantes foram realocados em um voo e após esperarem mais uma hora, não conseguiram seguir para o destino.

“A gente teve que desembarcar de novo, pegar as malas e vir pra cá, e agora não sei o que que é que vai ser. Eles falaram pra tentar realocar para um outro voo. Eu vou tentar que eles me coloquem em alguma companhia pra conseguir chegar no meu destino final. Mas é uma tentativa, não sei se eu vou conseguir”, relatou.

A Azul, companhia aérea responsável pela operação do voo, divulgou, em nota, que o retorno do voo desta quinta (12) para o Aeroporto do Recife foi devido a questões técnicas. Confira na íntegra:

"A Azul informa que a tripulação do voo AD8000 (Recife-Madri) desta quinta-feira, dia 12, operado pela euroAtlantic Airways, solicitou retorno ao aeroporto de Recife, devido a questões técnicas. A decisão se deu de forma preventiva, de acordo com protocolos de segurança operacional. O pouso aconteceu sem qualquer intercorrência e os Clientes foram desembarcados normalmente e em total segurança.

Todos foram devidamente assistidos, conforme previsto na Resolução 400 da Anac. A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial da Companhia”, informou.

Procurada pelo Diario, a AENA, empresa responsável pela gestão do Aeroporto dos Guararapes, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

Primeiro problema

Após o primeiro problema, a Azul esclareceu que o voo AD8000, que partiria do Recife com destino a Madri, na Espanha, “precisou retornar ao aeroporto de origem, com solicitação de prioridade de pouso”.

A companhia destacou ainda, na ocasião, que a aeronave “orbitou antes do pouso, por protocolos preventivos, para diminuição do peso para aterrissagem”, alegando que “o pouso e o desembarque dos clientes aconteceram normalmente e em total segurança”.