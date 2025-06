Pelo menos 22 pessoas passam mal por conta de cheiro de gás em Santo Amaro (Reprodução/CBMPE)

Pelo menos 22 pessoas passaram mal na manhã desta sexta-feira (13), após apresentarem indisposição por inalarem odor semelhante ao de gás em uma empresa de telemarketing, no bairro de Santo Amaro, zona norte do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma viatura de resgate foi encaminhada ao local, onde 10 pessoas foram atendidas. Após avaliação, uma mulher de 23 anos foi conduzida pela Corporação para uma unidade hospitalar em estado estável.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Recife esteve no local da ocorrência e afirmou o atendimento a doze pessoas.

Uma mulher de 23 anos foi levada para a UPA Caxangá; outra, de 47 anos, foi encaminhada para o SPA Olinda; uma mulher de 19 anos seguiu para a Policlínica de Peixinhos; outra, de 25 anos, foi levada à Policlínica Amaury Coutinho, em Campina do Barreto; duas mulheres, de 26 e 23 anos, foram encaminhadas para a UPA Nova Descoberta.

Um homem de 22 anos e uma mulher de 30 anos foram conduzidos à Policlínica Amaury Coutinho; uma mulher de 43 anos foi levada para a UPA Olinda; uma mulher de 26 anos teve o atendimento finalizado no SPA Peixinhos; uma mulher de 21 anos foi atendida em Campina do Barreto; e um homem de 29 anos também teve o atendimento finalizado no SPA Peixinhos.

O atendimento contou com duas Unidades de Suporte Avançado, cinco Unidades de Suporte Básico e duas motolâncias.

Em nota divulgada ainda na manhã desta sexta-feira, o Porto do Recife afirmou que uma vistoria foi realizada nas instalações por equipes da Coordenadoria de Gestão Ambiental do Porto, da Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe) e por técnicos da empresa Fertine, responsável pela operação com insumos para fertilizantes. Segundo o documento, não foi identificada nenhuma ocorrência fora da normalidade durante as operações.

A Fertine, que importa insumos utilizados na fabricação de fertilizantes, declarou que os produtos manuseados nesta data não possuem características inflamáveis nem toxicológicas que possam ser transmitidas por via aérea. A empresa também garantiu que as atividades seguem as normas de segurança previstas por órgãos reguladores como a ANTAQ, o IBAMA, a CPRH e demais entidades fiscalizadoras.

O Porto do Recife assegura que mantém seus canais abertos para cooperação com as autoridades ambientais e de segurança pública e reafirma o compromisso com a transparência e a responsabilidade socioambiental.