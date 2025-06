Operação da Polícia Civil cumpre 11 mandados no Recife e em Jaboatão (Divulgação/PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco cumpriu na manhã desta terça-feira (10), seis mandados de prisão e cinco de busca e apreensão domiciliar, nos municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes.

O cumprimento dos mandados da 27º Operação de Repressão Qualificada “Chave Mestre” foram expedidos pela 19ª Vara Criminal da Capital.

A investigação busca identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de furto de veículos, porte ilegal de arma de fogo, receptação e pornografia infantil.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

A operação teve início em 2024, contando com a atuação de 70 policiais, incluindo Delegados, Agentes e Escrivães.

Os alvos da operação estão sendo levados para o Departamento de Investigações Sobre Crimes Patrimoniais (Depatri).

As diligências foram realizadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL, contou ainda com o apoio do Comando de Operações e Recursos Especiais – CORE/PCPE e do Ministério Público - MPPE.