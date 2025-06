Homem é preso suspeito de estuprar adolescente no Agreste

A vítima não teve a idade revelada (Foto: Elza Fiuza/Arquivo Agência Brasil)

Um homem de 18 anos foi preso suspeito de ter estuprado uma adolescente em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. A prisão ocorreu na quinta-feira (12) no bairro Bom Jesus.

O caso chegou até a polícia através da pai da vítima. A jovem chegou a dar entrada no Hospital Maria da Penha, onde foi medicada para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

Após ser capturado por agentes da Polícia Civil, o homem foi autuado e encaminhado para audiência de custódia.

Pernambuco registrou 1.040 vítimas de estupro entre janeiro e maio de 2025, segundo dados da Secretaria de Defesa Social.

O interior do estado lidera com 603 registros, seguido pela Região Metropolitana com 271 e a capital Recife com 166 casos. Março foi o mês com maior número de registros (219), seguido de fevereiro com 219, e janeiro com 211.

Interior concentra mais casos

Os dados mostram que o interior de Pernambuco representa cerca de 58% das ocorrências de estupro no período analisado. Só em março, a região contabilizou 135 vítimas, mais que o triplo dos casos registrados na capital no mesmo mês.

Apesar de números menores em comparação ao interior, a Região Metropolitana de Recife também apresenta índices elevados, com 271 casos no total. A capital, por sua vez, registrou uma queda em maio, passando de 40 casos em abril para 28, mas ainda acumula 166 ocorrências no ano.