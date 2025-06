Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 2024, a taxa de analfabetismo no estado repete a do ano anterior

IBGE: taxa de analfabetismo em Pernambuco mantida em 10% (Reprodução)

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024 o estado de Pernambuco apresentou uma taxa de analfabetismo de 10,1%, percentual igual ao de 2023, e o menor desde 2016.

Segundo a pesquisa, o Nordeste como um todo concentra um percentual de 55,6% das pessoas analfabetas do país e o Sudeste vem na sequência com 22,5%.

Em 2024, o grupo etário dos idosos chegou a ter uma taxa de 27,6% de analfabetos em Pernambuco, correspondente a 402 mil indivíduos.

Entre os mais jovens, os números mostram uma queda, chegando a 17,7% entre as pessoas com 40 anos ou mais, 12,3% entre aquelas com 25 anos ou mais e 10,7% na população com 18 anos ou mais.

Índices de acordo com gênero e raça

Para o analista do IBGE, William Kratochwill, os índices de analfabetismo estão ligados à idade: “As novas gerações estão tendo maior acesso à escolarização e sendo alfabetizadas na infância. A diferença considerável entre as taxas de analfabetismo dos mais jovens e dos idosos evidencia esse caráter etário e reforça a importância de políticas específicas para alfabetização de adultos”.

Até 2024 no estado de Pernambuco, o percentual de analfabetismo entre mulheres de 15 anos ou mais de idade foi de 8,8%, em contrapartida a dos homens foi de 11,6%. A baixa no índice em relação ao ano de 2023 foi de 0,5%. para as mulheres.

William ainda ressalta que a convergência das taxas por sexo, especialmente entre os mais velhos, sugere avanços na escolarização feminina nas gerações mais recentes, embora o legado de desigualdade educacional do passado ainda esteja permanente. Em contrapartida, o analfabetismo entre os homens aumentou em 0,5 %.

A pesquisa aponta ainda que, em 2024, o índice de pessoas alfabetizadas, ou seja, que finalizaram o ensino médio ou níveis mais altos, com 25 anos ou mais, alcançou uma taxa de 49,2%, o maior percentual em relação a 2016, com 40,5%, no estado de Pernambuco.

Números também mostram que, no estado, 55,6% das pessoas de cor branca concluíram o ciclo básico educacional e, por outro lado, as pessoas de cor preta ou parda apresentaram uma taxa mais baixa de 46%, diferença de 9,6% Num modelo geral, em Pernambuco a média de anos de estudo das pessoas com 25 anos ou mais é de apenas 9,1 anos, abaixo da média nacional de 10,2 anos.

O PNAD indica que as mulheres permanecem com maior escolaridade média (9,4 anos) em comparação aos homens (8,7 anos). Quanto à cor ou raça, a diferença é cerca de 1 ano de diferença: pessoas brancas alcançaram 9,8 anos de estudo, enquanto pessoas pretas ou pardas atingiram 8,7 anos para pessoas de 25 anos ou mais em Pernambuco.

Taxa de crianças, adolescentes e jovens

De acordo com o PNAD, ao observarem os dados relacionados às crianças e adolescentes de 6 a 14 anos em Pernambuco, foi constatado que 94,8% frequentavam o ensino fundamental, etapa escolar idealmente estabelecida para essa faixa etária.

O estado ainda segue abaixo da meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE), que é de 95,0%. Entretanto, o valor apresentado no estado, indica um avanço de 1%, em comparação ao ano de 2023.

A pesquisa ainda informa que entre as 2,2 milhões de pessoas de 15 a 29 anos de idade no estado, 25,7% não estavam ocupadas, não estudavam e nem estavam em processo de qualificação.

Em 2023, esse índice era 29,9% e, em 2019, chegava a 30,3%.

Em contrapartida o número de jovens nesse grupo etário que apresentavam alguma ocupação, porém não estudavam ou se qualificavam seguiu uma taxa de 31,6% em 2019 para 32,5% em 2023, chegando a 33,9% em 2024.