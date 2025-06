Pernambuco tem alta de 5,3% no volume de serviços, diz IBGE

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE nesta sexta-feira (12), o setor de serviços em Pernambuco registrou a maior variação positiva do Brasil em abril.

Pernambuco apresentou crescimento de 8,6% no setor de turismo. (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O IBGE divulgou nesta sexta-feira (13) os resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referentes ao mês de abril deste ano e o volume de serviços em Pernambuco teve a maior variação positiva do país (5,3%) na comparação com o mês anterior, quando havia registrado uma queda de -3%. Esse é um resultado positivo de recuperação, e bem acima do observado no mesmo mês do ano passado (0,1%).

Com o resultado de abril, o setor de serviços se encontra na sétima melhor marca de sua série histórica desde janeiro de 2011. Quanto ao patamar pré-pandemia, o volume total de serviços só está atrás do verificado em agosto de 2018 (6,7%). No país como um todo, percebeu-se uma forte influência da atividade de transportes sobre o crescimento do volume de vendas, que cresceu 0,5%.

A atividade de transportes, inclusive, foi a única a apresentar desempenho positivo no agregado nacional. Foi o terceiro resultado positivo seguido, com ganho acumulado de 2,8%.

“Em abril, o resultado positivo do setor de serviços no Brasil se junta aos aumentos observados nos meses de fevereiro e março, acumulando alta de 1,5% nos últimos três meses. A trajetória recente do setor é impactada principalmente por uma melhora observada no setor de transportes, bem como um maior dinamismo dos serviços de tecnologia da informação e serviços técnico-profissionais”, destaca o analista da pesquisa, Luiz Almeida.

Em termos regionais, a maioria (18) das 27 unidades da federação assinalou expansão no volume de serviços em abril de 2025, na comparação com março do mesmo ano, acompanhando o ligeiro crescimento observado no resultado nacional (0,2%). Os impactos mais importantes, além de Pernambuco, vieram de Roraima (3,7%), Amazonas (3%) e Mato Grosso (2,8%). Por outro lado, Rio de Janeiro (-3,2%), Bahia (-2,4%) e Goiás (-3,2%) foram responsáveis pelas principais contribuições negativas em abril.

Quando aos dados coletados acerca do índice de atividades turísticas, houve crescimento de 2,6p.p. frente ao mês imediatamente anterior, após ter recuado -1,2% em abril de 2024. Com esse desempenho, o setor de turismo ainda está distante do melhor momento pré-pandêmico (11,8%, em fevereiro de 2016), mas ainda assim apresentando sua melhor variação mensal desde novembro de 2024 (-2,1%).

Se comparado o desempenho com relação ao mês de abril de 2024, não só Pernambuco (8,6%), mas outras 14 das 17 unidades da federação onde o indicador é investigado, mostraram avanço nos serviços voltados ao turismo, com destaque para São Paulo (10,1%) e Rio de Janeiro (20,7%), seguidos por Bahia (15,1%), Goiás (13,5%) e Santa Catarina (7,6%). Já Minas Gerais (-3,2%) e Mato Grosso (-7,0%) exerceram os principais impactos negativos do mês.

Regionalmente, outros 10 dos 17 locais pesquisados acompanharam esse avanço verificado na atividade turística nacional (3,2%). São Paulo (3,4%) exerceu a influência positiva mais intensa, seguido por Rio de Janeiro (1,6%), Rio Grande do Sul (5,7%) e Goiás (10,8%). Em contrapartida, Minas Gerais (-1,1%) e Santa Catarina (-1,3%) tiveram as perdas mais expressivas.

De acordo com o analista da PMS, o crescimento das atividades turísticas em abril ocorreu, principalmente, devido ao aumento observado no transporte aéreo e no transporte rodoviário de passageiros. Esse aumento impactou a receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, hotéis e serviços de reservas relacionados a hospedagens.

Sobre a PMS:

A PMS permite o acompanhamento conjuntural do setor de serviços no país, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que tenham serviços não financeiros como sua principal atividade, excluídas as áreas de saúde e educação. Há resultados para o Brasil e todas as unidades da federação. A próxima divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços, relativa ao mês de maio será em 11 de julho.

*Com informações da assessoria