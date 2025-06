IBGE aponta alta no comércio varejista de Pernambuco

De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio em Pernambuco, realizada pelo IBGE, o estado teve variação de 1% nas vendas do comércio varejista na passagem de março para abril.

De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio em Pernambuco (PMC), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (12), as vendas no comércio varejista no estado variaram 1% na passagem de março para abril. O dado segue a tendência de crescimento observada na variação do mês anterior (0,8%), o que colaborou para o varejo nacional atingir patamar recorde em março.

A partir disso, a média móvel trimestral fica em 1% no trimestre encerrado em abril. Na comparação com abril de 2024, houve alta de 0,7% no volume de vendas. No indicador dos últimos doze meses, o ganho acumulado foi de 2,2%.

Variação mês/mês anterior (%) do volume de vendas no comércio varejista

Das atividades investigadas, apenas três apresentaram queda no volume de vendas com relação a abril do ano passado. As taxas negativas ficaram por conta de Combustíveis e lubrificantes (-3,9%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-14,8%), e Livros, jornais, revistas e papelaria (- 7,8%).

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas teve alta ainda maior, de 2,3%, frente a março. Só este ano, a receita nominal dessas vendas acumula alta de 5,9% com relação aos mesmos quatro primeiros meses do ano passado em Pernambuco. Abaixo, confira o ranking desse indicador para os estados da federação:

Ranking da variação acumulada da receita nominal no ano (em relação ao mesmo período do ano anterior):

Amapá - 16,5%

Ceará - 12%

Santa Catarina - 11,5%

Paraíba - 10,8%

Rio Grande do Sul - 9,6%

Piauí - 9,1%

Espírito Santo - 8,9%

Distrito Federal - 8,7%

Amazonas - 8,3%

Paraná - 7,8%

Tocantins - 7,7%

Rio Grande do Norte - 7,5%

Pará - 7,4%

Mato Grosso - 7,2%

Acre - 6,6%

Rondônia - 6,4%

Pernambuco - 5,9%

Alagoas - 5,8%

Mato Grosso do Sul - 5,8%

Minas Gerais - 4,5%

Bahia - 4,2%

São Paulo - 4,2%

Sergipe - 3,5%

Roraima - 3,2%

Rio de Janeiro - 3,1%

Maranhão - 2,1%

Goiás - 1,2%

Sobre a PMC

A PMC produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista. Iniciada em 1995, a PMC traz resultados mensais da variação do volume e receita nominal de vendas para o comércio varejista e comércio varejista ampliado (automóveis e materiais de construção) para o Brasil e Unidades da Federação. A próxima divulgação da PMC, com os resultados para maio de 2025, será em 8 de julho.



