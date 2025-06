Falta de recursos ameaça operação do Metrô do Recife

Metrô do Recife. ( Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma possível paralisação das operações prevista para julho próximo, alertada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) através de ofício encaminhado ao Ministério das Cidades, chamou a atenção dos usuários do Metrô do Recife nesta quinta-feira (12). O motivo seria a falta de recursos para a manutenção do sistema.

Procurada pelo Diario de Pernambuco, a empresa garantiu que não haverá interrupção nas operações.

Ainda assim, no documento, a CBTU fala que os recursos aprovados no Orçamento da União para este ano, que seriam de R$ 165 milhões, são inferiores aos necessários, cerca de R$ 260 milhões, para manter a operação estável até dezembro.

Além disso, a Companhia alerta para um protocolo de paralisação que começaria em julho, com encerramento total das operações até o fim de agosto, caso nenhum aporte adicional seja liberado.

A paralisação afetaria diretamente cerca de 160 mil passageiros diários do Metrô do Recife, além de trabalhadores e terceirizados.

Em nota, a CBTU destacou ainda que, após a apresentação dos estudos, o Ministério das Cidades já teria iniciado o processo de atualização orçamentária “para que não haja nenhuma descontinuidade na prestação dos serviços”.

Até o momento, porém, não há confirmação de quanto será o valor adicional.

Mesmo sem a confirmação da paralisação, a fragilidade orçamentária do Metrô do Recife já vem causando prejuízos frequentes aos seus usuários. No último dia 5 de junho, por exemplo, o ramal Camaragibe foi interrompido por falha elétrica, com faíscas visíveis. Um dia antes, o ramal Jaboatão parou entre as estações Floriano e Cavaleiro. Já em 17 de abril, toda a Linha Centro foi interrompida por pane elétrica.

Esses episódios não são isolados. No início de 2025, a Linha Sul e o ramal Camaragibe ficaram fora de operação devido a danos causados por chuvas, que deixaram milhares de passageiros à deriva, precisando deixar os trens pelos trilhos.

Os passageiros também relatam atrasos frequentes, superlotação, falta de ventilação e insegurança.

A CBTU também opera nas cidades de João Pessoa (PB), Natal (RN) e Maceió (AL), que também teriam o serviço descontinuado.

Também procurado, o Ministério das Cidades informou que só poderia ser pronunciar em outro momento.