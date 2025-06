Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima quer produzir 180 mil barris de petróleo por dia em 2026

Expectativa?? é?? que?? a?? construção?? da?? unidade?? gere?? cerca?? de?? 30?? mil? empregos?? diretos?? e?? indireto (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

Com a previsão de entrega, no próximo ano, de uma primeira etapa do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), a expectativa é já aumentar a capacidade de produção para 180 mil barris de petróleo por dia ainda em 2026 – levando em conta os atuais 130 mil barris/dia do Trem 1 e outros 50 mil de parte do Trem 2. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (12) durante uma visita da governadora Raquel Lyra à RNEST.



Para iniciar as obras do Trem 2, a Petrobras anunciou o lançamento de um total de sete licitações. Desse total, duas já foram concluídas e as empresas vencedoras contratadas. A expectativa é que o projeto leve à geração de 10 mil empregos diretos e 30 mil indiretos. No encontro de ontem, um dos pontos discutidos foi de que haja uma preocupação com a contratação de mão-de-obra da região, uma vez que vem sendo feito um trabalho de capacitação de trabalhadores para o empreendimento.



As empresas já contratadas, inclusive, começaram as tratativas para mobilizar, em breve, esses trabalhadores, uma vez que o início da implantação deve acontecer ainda este ano.



A previsão de conclusão da obra é em 2029, quando a refinaria chegará a uma produção total de 260 mil barris por dia. Mas, a partir de 2026, deverão ocorrer entregas escalonadas até a sua conclusão.



“Este é um exemplo do crescimento sustentável de Pernambuco junto com o governo federal, em parceria com a Petrobras, que está fazendo um investimento bilionário para impulsionar o desenvolvimento do nosso estado. Nosso objetivo é fazer Pernambuco crescer de forma inclusiva, garantindo que ninguém fique para trás. Hoje, estamos com a planta mais moderna e sustentável do Brasil, um verdadeiro exemplo de inovação e responsabilidade socioambiental", destacou Raquel.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Sdec), Guilherme Cavalcanti, a ampliação da refinaria vai garantir, também segurança energética para o país. "A construção do segundo trem realiza aquilo para o qual a refinaria foi idealizada: garantir a segurança energética do Brasil, produzir diesel que o país precisa e distribuir esse óleo a partir do Porto de Suape".