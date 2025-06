Foragido por matar amigo e esconder corpo em fossa é preso pela PF em Caruaru

Maxsuel Bruno da Silva, de 31 anos, foi levado a júri popular, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em abril deste ano

A Polícia Federal (PF) prendeu Maxsuel Bruno da Silva, de 31 anos, que era procurado por matar um amigo e jogar o corpo dentro de uma fossa em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, em junho de 2020. A captura aconteceu em Caruaru, no Agreste pernambucano, na terça-feira (10).

O criminoso foi localizado pelos agentes federais no bairro do Alto do Moura, em Caruaru. Ele deve ficar preso na Penitenciária Juiz Plácido de Souza, no mesmo município, até nova decisão judicial.

Conhecido como “Maquito”, Maxsuel foi levado a júri popular, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), em abril deste ano. Sem comparecer ao julgamento, ele foi condenado a 16 anos e 9 meses de prisão em regime fechado.

O crime aconteceu há 5 anos. Segundo a investigação, Maquito assassinou Leonardo Gomes Lescano, de 23 anos, após convidá-lo para tomar cerveja em casa. O jovem foi morto com pauladas na nuca.

De acordo com reportagens da época, Maquito declarou durante a investigação que conhecia Leonardo havia oito anos e que a vítima lhe devia R$ 100 por uma compra de drogas em 2015. Para cobrar o valor, Maquito teria até ameaçado acionar o Primeiro Comando da Capital (PCC) para cobrar a dívida.

Para esconder o corpo, Maxsuel contou com a ajuda de Iago Romão de Almeida, que ainda será julgado pelo TJMS.