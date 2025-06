Mulher é detida após flagrante de furto de água em condomínio no Agreste

Furto se água foi flagrado em condomínio em Gravatá (Divulgação)

Uma mulher foi detida, nesta quarta (11), por furto de água, em Gravatá, no Agreste pernambucano.



Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), o fato aconteceu durante uma inspeção para avaliar os motivos de desabastecimento no habitacional, na rua Malaquias Queiroz Silveira, no bairro Jardim Petrópolis.



Os técnicos descobriram que havia seis apartamentos furtando água, além de uma obra vizinha praticando a mesma irregularidade.



Os imóveis são da mesma proprietária. A companhia acionou a polícia, que deteve a dona dos empreendimentos.



A mulher foi autuada e levada para a delegacia da cidade para prestar depoimento.



A ligação clandestina do condomínio de apartamentos foi estimada em oito anos, período transcorrido desde que o imóvel foi cortado por inadimplência, em 2017.



A estimativa da Compesa é de uma perda de 170 metros cúbicos de água por mês nas duas situações de irregularidade, o que daria para abastecer 17 residências com quatro pessoas por igual período.



Além da água não estar seguindo o seu destino até os demais moradores da rua, a Companhia também contabiliza um prejuízo financeiro de R$ 81 mil pelo período em que o condomínio estava usando água da Compesa de forma irregular e pela utilização de água furtada na obra do imóvel em construção.



Em relação à obra, a companhia estima que o desvio ocorria há cerca de um ano. Após identificar e retirar as ligações clandestinas, os moradores dessa rua voltaram a receber água normalmente.





A Compesa registrou Boletim de Ocorrência para que o caso seja investigado pelas autoridades policiais, e a infratora também vai pagar multa no valor de R$ 17 mil.



O desvio de água é crime previsto no Código Penal nos artigos 155 (furto) e 265 (atentado ao funcionamento do serviço público de abastecimento de água).

As penas aplicadas são de um a cinco anos de reclusão, além de multas.