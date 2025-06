Dia dos Namorados: veja roteiro da diversão para curtir a dois e sem pagar nada

Shows gratuitos e feiras de flores marcam a celebração do Dia dos Namorados na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Além das programações específicas para o Dia dos Namorados, os casais ainda podem dançar muito forró na Caminhada do Forró (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

Os casais da Região Metropolitana do Recife (RMR) contarão com várias opções gratuitas para celebrar o Dia dos Namorados na quinta-feira (12).

Entre as opções, haverá shows gratuitos nos Shopping Patteo Olinda, Camará Shopping, Shopping Costa Dourada, Shopping Boa Vista e Shopping Recife. Ainda na quinta (12), haverá a tradicional Caminhada do Forró, no bairro do Recife Antigo, para os pares que quiserem dançar um arrasta-pé.

Para os casais que buscam comprar os tradicionais buquês, o Ceasa realiza na quinta (12), a partir das 5h, no espaço Reciflor, a Feira dos Namorados. A feira oferece ao público uma diversidade de flores como rosas vermelhas, lírios, astromélias, lisianthus, áster mariana, entre outras opções, com preços médios entre R$60 e R$180.

Shows gratuitos no Shoppings

Shopping Boa Vista

O Shopping Boa Vista oferecerá atrações musicais gratuitas nesta quinta (12) e sexta (13), para celebrar o Dia dos Namorados. Dentro da programação do “Jantar dos Namorados", haverá apresentações simultâneas na Praça de Alimentação dos Sabores (1ª etapa) e Gourmet (3ª etapa). Confira:

Dia 12 (quinta-feira) - Praças de Alimentação com horário estendido até as 22h

Praça dos Sabores (1ª etapa)

Das 18h às 20h - Cauê Castro cantando MPB

Das 20h às 22h - Luciano Santos cantando sertanejo

Praça Gourmet (3ª etapa)

Das 18h às 20h - Igor Márcio cantando MPB

Das 20h às 22h - Di Fernandez cantando forró

Dia 13 (sexta-feira)

Praça dos Sabores (1ª etapa)

Das 18h30 às 20h30 - Felipe e Gabriel cantando sertanejo romântico

Praça Gourmet (3ª etapa)

Das 18h30 às 20h30 - Faringes da Paixão com Tributo a Reginaldo Rossi e outros ícones do brega

Shopping Patteo Olinda

O Shopping Patteo Olinda oferecerá uma programação especial gratuita no Dia dos Namorados, repleta de música e romantismo. Das 19h às 21h, haverá o show acústico da banda Caná Caiana, na varanda panorâmica, localizada no piso L3.

Além da música ao vivo, a praça de alimentação receberá uma ambientação temática especial com balões de coração. Já a varanda panorâmica terá iluminação na cor amarela e árvores decorativas feitas com galhos de pitangueira.

Haverá também cupidos circulando pelos locais, interagindo com o público e registrando momentos especiais com os casais.

Camará Shopping

O Camará Shopping irá promover uma programação gratuita denominada “Seresta dos Namorados”. A celebração terá início às 19h, na Praça de Alimentação, no Piso L3, com apresentação do cantor Augusto César Filho.

Shopping Costa Dourada

Dentro do ritmo do São João, o Shopping Costa Dourada promoverá o Arraial dos Namorados, na Praça de Eventos do centro comercial.

O evento gratuito, que inicia às 14h, contará com brincadeiras como a “dança da laranja”, na qual os participantes terão que mostrar que são bons de dança e equilíbrio. A diversão será conduzida por um mestre de cerimônias especial, o Cupido Matuto.

O Arraial dos Namorados ainda contará com o show da cantora Cristina Amaral, a partir das 20h.

Shopping Recife

Dando continuidade a programação de São João gratuitas, o Shopping Recife irá oferecer, a partir das 19h, na Praça de Eventos do centro comercial, a apresentação da cantora Silvana Salazar.

Caminhada do Forró

Para os casais que queiram celebrar o Dia dos Namorados com muito forró e arrasta-pé, haverá a tradicional Caminhada do Forró, que chega a sua vigésima edição.

A concentração acontecerá às 17h, na Rua da Moeda, no bairro do Recife Antigo. A partir das 18h, haverá shows do trio Xinelo Rasgado e apresentações de Irah Caldeira, Larissa Lisboa, Juba, César Amaral, Pecinho e Josildo Sá.

A saída da Caminhada está programada para 19h30, no qual o público e os sanfoneiros, responsáveis por puxar a caminhada, irão seguir até o palco montado na Praça do Arsenal.

Na Praça do Arsenal, haverá apresentações instrumentais “Sanfônicas” doss artistas Terezinha do Acordeon, Karol Maciel, Cezzinha, Felipe Costa, Beto Hortiz, além dos meninos Toninho do Acordeon e Ângelo Gabriel.

O cantor Chico César fará sua estreia na Caminhada do Forró. Ele terá a companhia de Silvério Pessoa, Nádia Maia, Cristina Amaral, Rogério Rangel, As Januárias, Laís Sena, Roberto Cruz, Sarah Leandro, André Macambira, Liv Moraes e Almério.