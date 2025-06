TCE multa Prefeitura de Cortês por uso irregular de emendas pix

Município teria utilizado os recursos para despesas com combustíveis e lubrificantes e compra de produtos hospitalares sem licitação ou formalização de contrato

Prefeitura do município de Cortês, Mata Sul de Pernambuco (Foto: Reprodução/Instagram/Fátima Borba)

A Primeira Câmara do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) julgou irregular o uso das “emendas Pix” pela Prefeitura de Cortês, Mata Sul do Estado. O município teria utilizado os recursos para despesas com combustíveis e lubrificantes e compra de produtos hospitalares sem licitação ou formalização de contrato.

As “emendas Pix” são transferências da União indicadas pelos deputados diretamente aos cofres das prefeituras, ao invés de direcionadas a instituições específicas, sem a necessidade de convênios, apresentação prévia de projetos ou prestação de contas antecipada.

Segundo o relator do processo, conselheiro Rodrigo Novaes, mesmo que o valor empenhado pela gestão esteja dentro do limite permitido para a contratação direta, “a formalização do processo é obrigatória, conforme estabelece a Lei Federal nº 14.133/2021”.

Por unânimidade, uma multa de R$5.440,27 foi aplicada à prefeita Fátima Borba (PSD) e aos secretários municipais. O Diario de Pernambuco procurou a gestora, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.