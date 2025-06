Homem atira na cabeça de jovem de 20 anos durante briga, no Sertão

A vítima morreu no local do crime e o suspeito está foragido.

O suspeito foi levado para uma delegacia da Polícia Civil (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem atirou na cabeça de uma mulher durante uma discussão na tarde de domingo (8), na zona rural do município de Araripina, no Sertão. A vítima foi identificada como Maria Sthefany Alves da Silva, de 20 anos.

Uma equipe da Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, que relatou que o homem estava discutindo com Stefany quando sacou uma arma e disparou contra ela. O suspeito está foragido.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística estiveram no local do crime para realizar os primeiros levantamentos e dar início à investigação. O caso foi registrado como feminicídio.

O crime de feminicídio consiste no assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero.

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), 23.228 mulheres foram vítimas de violência doméstica e familiar no estado apenas entre janeiro e maio de 2025.

A análise mensal mostra que o pico ocorreu em março (5.183 casos) e houve uma redução nos meses seguintes, mas ainda com números elevados: 4.594 em abril e 4.401 em maio.

O levantamento também detalha os dados por região: