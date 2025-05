Feminicídio em Dois Unidos: homem, de 20 anos, mata companheira com um tiro

/Arquivo/DP

Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta terça-feira (8), após matar a sua companheira com um tiro. O crime aconteceu na rua José de Menezes Lira Filho, no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife.

A mulher tinha 19 anos e ainda chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar do bairro, mas resistiu e faleceu pouco depois de ter dado entrada.

O autor do disparo foi preso em flagrante e responderá por crime de feminicídio.