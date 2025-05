Homem é condenado por matar a mulher com facada na frente dos filhos

Tribunal do Júri de Ouricuri, no Sertão pernambucano, condenou o réu a 26 anos de prisão por feminicídio

Justiça condenou réu por feminicídio /Divulgação

Um homem foi condenado pela Justiça pernambucana por assassinar a companheira com um golpe de faca no coração, na frente dos filhos.



O crime aconteceu em Ouricuri, no Sertão pernambucano. O julgamento foi encerrado na quinta (15).



Segundo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o Tribunal do Júri condenou Carlos André Alves de Souza, a 26 anos de reclusão, em regime fechado.



O Conselho de Sentença acatou a tese de feminicídio, com duas qualificadoras e uma causa de aumento de pena, apresentada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE).



O crime



Segundo os autos do processo, o réu assassinou a companheira, Andreia Santos da Silva, de 29 anos, com um golpe de faca peixeira no coração.



A vítima morreu nos braços da mãe. O réu cometeu o crime na frente dos filhos menores.

A vítima deixou órfãos seis filhos, sendo quatro deles filhos do assassino.