Praça do Carmo

Cachorro morre eletrocutado após encostar em poste em Olinda

Caso aconteceu na noite de domingo (8), na Praça do Carmo, em Olinda, no Grande Recife. O cão levou um choque em um poste de metal no local

Nicolle Gomes

Publicado: 09/06/2025 às 09:05