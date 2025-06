Mulher é morta com golpes de faca no meio da rua e dupla acaba sendo presa

Homicídio consumado foi registrado em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata pernambucana, no domingo (8).

IML de Palmares fica na Zona da Mata Sul (Arquivo)

Uma mulher de 22 anos foi assassinada com golpes de faca, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata pernambucana.



Identificada como Maryana, a vítima levou as facadas no meio da rua, no domingo (8), e ainda chegou a ser levada para uma unidade de saúde, onde faleceu.



O crime aconteceu no bairro Jardim Ipiranga. As motivações desse crime são desconhecidas.



Segundo uma nota divulgada pela Polícia Civil, nesta segunda (9), um homem de 19 anos e uma mulher de 22 anos foram presos em flagrante devido ao assassinato.



"A vítima deu entrada em uma unidade hospitalar local após ser encontrada em via pública, com perfurações de arma branca, mas não resistiu aos ferimentos", informa a polícia.

Ainda segundo a polícia, os autores foram levados à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.



O corpo de Maryana foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML), em Palmares, na Zona da Mata Sul.