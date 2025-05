Sintepe e governo entram em acordo para aumento de 8,38% no salário de professores

O acordo foi firmado nesta quinta-feira (24)/Foto: Arquivo/Sintepe

Profissionais da educação aprovaram o acordo feito entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe) e o governo do estado sobre o reajuste salarial de 8,38% para professores. A proposta foi aceita por unanimidade entre os sindicalistas na tarde desta quinta-feira (24).





O ajuste também contemplou os analistas e administrativos, que terão um aumento linear de 6,27%, inclusive para o apoio escolar. Analistas e administrativos tiveram suas demandas atendidas para reorganizar a flexibilidade da carga horária entre 30 e 40 horas, da forma que for melhor para o servidor.





O pagamento dos reajustes será realizado em junho de 2025 para toda a categoria, assim como os valores retroativos de janeiro a maio para quem estava abaixo do Piso Salarial, também serão pagos em junho de 2025.





O Governo acatou a reivindicação do Sintepe de destravar a progressão nas faixas salariais da educação. Com isso, houve alteração dos interstícios (intervalos onde há aumento de salário dos servidores). Entre as faixas A e B, haverá mudança de 1% para 1,5%. Entre as classes I e II, haverá mudança de 2 para 2,5%. Deste modo, haverá mobilidade na carreira, apesar de não ser a idealizada pelo Sindicato. Nas faixas C e D e nas classes III e IV continuam os interstícios atuais.





“O acúmulo da nossa luta, nosso diálogo com a sociedade e a pressão dessa categoria de luta conquistou um bom resultado, uma boa negociação. Vamos continuar unidos e unidas, lutando pela escola pública, pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação e por investimentos na educação, já que a grande maioria dos jovens pernambucanos estudam nas escolas estaduais, por isso mesmo, a qualidade dessa escola é um dos elementos mais importantes no desenvolvimento de nosso Estado”, disse Ivete Caetano, presidenta do Sintepe.





No que se refere à progressão de desempenho das faixas salariais, continuam as negociações, já que o Sindicato não aceita a vinculação da progressão profissional à avaliação do desempenho dos estudantes. “Para avaliar o desempenho dos estudantes há um conjunto de responsabilidades que não são somente dos professores, mas, da sociedade e do governo. Merenda ruim influencia no desempenho dos estudantes. Calor em excesso influencia no desempenho dos estudantes. Por isso, o projeto de lei de reajuste seguirá com o descongelamento das progressões de desempenho, mas o critério será acordado entre Sintepe e Governo do Estado”, diz Ivete Caetano.





As demais pautas de reivindicação no que diz respeito a estrutura das escolas, merenda escolar, climatização das salas, continuarão sendo discutidas entre Sindicato e Governo nas próximas rodadas da Mesa de Negociação.





Mobilização

De acordo com o Sintepe, mais de 900 escolas da rede estadual paralisaram as atividades em todo o estado na quarta-feira (23). O número representa cerca de 90% das unidades em Pernambuco. No Recife, o Sindicato realizou uma passeata saindo do Parque 13 de Maio, com protesto em frente à Assembleia Legislativa, onde participou também de uma audiência pública que tratou da qualidade da merenda escolar.





A paralisação teve como principal objetivo denunciar os problemas enfrentados pelas unidades escolares em Pernambuco. O Sintepe alega que os profissionais trabalham com pouca infraestrutura, precarização das condições de trabalho, ausência de climatização nas salas de aula, atraso na entrega dos kits escolares e a baixa qualidade da merenda oferecida aos estudantes.