Passeata do Sintepe segue em direção à Alepe e causa engarrafamento na Boa vista, no Recife

A passeata organizada pelos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (Sintepe), que iniciou às 9h desta nesta quarta-feira (23), no Parque 13 de Maio, segue em direção à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O ato está provocando engarrafamento no bairro da Boa Vista, área central do Recife.





A mobilização, que faz parte da mobilização nacional em defesa da escola pública, convocou uma paralisação das escolas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco.





A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) orienta que os motoristas evitem circular pela área central da cidade durante o período do ato, especialmente nas imediações do Parque 13 de Maio e da Assembleia Legislativa. Agentes de trânsito estão mobilizados para minimizar os transtornos.





Entre as principais reivindicações da categoria estão o reajuste de 6,27% no Piso Salarial do Magistério para toda a carreira dos servidores da Secretaria de Educação do Estado, além de um acréscimo de 50% acima do Piso para os profissionais com licenciatura. O sindicato também cobra uma reformulação completa do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) e a ampliação de gratificações.





Outros pontos levantados pela pauta incluem melhorias na infraestrutura das escolas, merenda escolar de qualidade, climatização de todas as salas de aula da rede estadual e cobertura das quadras esportivas. “A paralisação é um ato de resistência, compromisso e esperança por uma escola pública de qualidade, inclusiva e valorizada”, afirmou Ivete Caetano, presidenta do Sintepe.





De acordo com o Censo Escolar 2023, mais de 86% dos jovens entre 15 e 17 anos matriculados no ensino médio em Pernambuco estudam na rede estadual. O movimento desta quarta pretende dar visibilidade à importância desses estudantes e dos profissionais que os acompanham diariamente.