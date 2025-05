Tráfico e roubo: 15 mandados são cumpridos em 4 cidades

22ª Operação de Repressão Qualificada "INTRA MUROS" /PCPE/Divulgação

Onze mandados de prisão e quatro de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos, nesta segunda-feira (12), em Pernambuco, em uma operação contra uma organização criminosa.

Todos foram expedidos pelo Juízo da Décima Nona Vara Criminal da Capital.

De acordo com o delegado toda a ação criminosa estava sendo coordenada por um detento identificado como 02. Ele agia no lugar do líder (01) que está em isolamento na penitenciária de Itaquitinga 2.

02 era encarregado de sustentar a família de 01. O delegado Bruno de Ugalde, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, destacou que o 02 era responsável por receber informações sobre os veículos roubados e encontrar receptadores para vendê-los. "Ele buscava receptadores do veículo, indivíduos que tinham interesse em comprar esse veículo roubado e adulterado".

"Através das quebras de sigilo, verificamos que existia um fluxo de entorpecente e também um comércio", afirmou o delegado. Esse dados foram válidos para que a polícia tivesse acesso a vídeos e imagens, possibilitando a operação alcançar os suspeitos

Ao todo , 10 indivíduos foram detidos, cinco já se encontravam no sistema prisional, enquanto os outros estavam em liberdade. "Um dos indivíduos foi preso em flagrante com uma arma de fogo e uma quantidade pequena de entorpecente", disse ainda o delegado.

Um dos suspeitos foi detido no Recife, dois em Paulista, um em Bezerros e outro em Carpina. Enquanto os detidos estavam: dois na penitenciária de Igarassu, um no Coteau, outro em Taguatinga 2 e o então líder, 02, na APAE.

Nessa primeira etapa da ação, que começou a 1 ano, a Operação Intra Muros, conseguiu apreender diversos aparelhos eletrônicos que podem desencadear novas pistas do caso.

Denominada “Intra Muros”, a operação de repressão qualificada tem como alvo uma quadrilha envolvida em roubo, receptação, tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo.

Os mandados foram cumpridos no Recife, Bezerros, Paulista e Carpina. Na execução estavam empregados 70 Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães.